أعرب المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، عن استيائه مما وصفه بدعم تركيا للإرهاب، وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إن تركيا تقوم بدعم الإرهاب في طرابلس؛ بهدف تحقيق أهدافها ومنع الجيش من السيطرة على المدينة.

وأضاف أن البرلمان يعكف حاليًا على تجهيز ملف كام بتدخلات تركيا في ليبيا ودعمها للإرهاب، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هذا الملف للعالم.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأول الأحد، عن استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كان تستعدف لتنفيذ غارات على مواقع تابعة له.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش يخوض معركة حقيقية مع تركيا على الأرض، مشيرًا إلى أنها تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في عدد من المدن الليبية.