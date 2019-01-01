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مصطفى فتحي يواصل تدريباته التأهيلية في قبرص

كريم يوسف
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 8:16 م

واصل مصطفي فتحي لاعب وسط الزمالك برنامج تأهيله، اليوم الثلاثاء، على هامش المران المسائي، حيث أشرف على البرنامج التأهيلي اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

وشمل البرنامج التأهيلي لمصطفى فتحي عددًا من تدريبات التقوية، تبعها تدريب جري خفيف حول الملعب.

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ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا، يلعب خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.‎

جدير بالذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث يفتتح الأبيض مشواره بعد نهاية الأمم الإفريقية بمواجهة الجونة، ثم الإسماعيلي، على أن تكون مباراة القمة أمام الأهلي أخر مباريات الزمالك في الدوري.


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