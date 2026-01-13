رضا بهلوي يحث واشنطن على اتخاذ إجراء عاجل وسط الاحتجاجات الإيرانية

دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به خلال الثورة الإسلامية عام 1979، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد، مقترحا أن التدخل الأمريكي المبكر قد يحد من عدد الضحايا ويسرع سقوط القيادة الحالية لإيران.

وقال بهلوي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الاثنين: "أفضل طريقة لضمان مقتل عدد أقل من الأشخاص في إيران هي التدخل عاجلا، حتى ينهار هذا النظام أخيرا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عليه اتخاذ قرار في وقت قريب جدا".

وأضاف أنه تواصل مع الإدارة الأمريكية لكنه لم يكشف عن تفاصيل ذلك.

وكان ترامب قد أكد سابقا دعمه للمشاركين في الاحتجاجات الجماهيرية الجارية في إيران، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي يدرس احتمال تنفيذ ضربات عسكرية على إيران، بالإضافة إلى خيارات أخرى.

واتهم بهلوي القيادة الإيرانية بمحاولة خداع المجتمع الدولي من خلال الإيحاء برغبتها في التفاوض لإنهاء الاضطرابات. وقال إن "التغيير الجوهري سيكون عندما يدرك هذا النظام أنه لا يمكنه الاعتماد بعد الآن على حملة قمع مستمرة دون أن يتفاعل العالم معها".

وعند سؤاله عما إذا كان يحث ترامب على الدفع نحو تغيير النظام، قال بهلوي: "الرئيس واضح عندما يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الإيراني. وأضاف: "التضامن مع الشعب الإيراني يعني في نهاية المطاف دعمهم في مطلبهم، ومطلبهم هو أن هذا النظام يجب أن يزول".

يذكر أن بهلوي، الذي عينه والده، شاه إيران الراحل، وليا للعهد، يعيش في المنفى في الولايات المتحدة منذ عقود.