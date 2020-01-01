الهند تشتري طائرات حربية وصواريخ من روسيا وسط توترات مع الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الهند اليوم الخميس، إنها ستعزز قدراتها الدفاعية بشراء طائرات حربية وأنظمة صاروخية ومعدات عسكرية بقيمة 389 مليار روبية (2ر5 مليار دولار).

وذكرت وزارة الدفاع الهندية بحسب بيان إن عمليات الشراء تتم في ضوء "الوضع الحالي والحاجة إلى تعزيز القوات المسلحة للدفاع عن حدودنا".

وأضاف البيان أن مجلس المشتريات الدفاعية الهندي وافق على شراء 21 طائرة من طراز ميج- 29 من روسيا، بالإضافة إلى تحديث للأسطول الحالي المؤلف من 59 طائرة.

وتمت الموافقة أيضا على شراء 12 طائرة من طراز سو- 30 إم كيه آي مصنعة روسيا، من خلال شركة "هندوستان آيرونوتيكس ليميتد" التي تديرها الدولة، والتي ترخص تصنيعها.

وقال البيان إن الطائرات الروسية والتحديث سيكلفان 18ر74 مليار روبية، بينما سيتم شراء سو- 30 إم كيه آي مقابل 30ر107 مليار روبية.

وأوضح البيان أن عمليات الاستحواذ ستتناول طموح القوات الجوية الهندية منذ فترة طويلة لزيادة أساطيلها المقاتلة.

وتشمل المشتريات الإضافية أنظمة الصواريخ بعيدة المدى للقوات البحرية والقوات الجوية.

ولم تشر وزارة الدفاع بشكل مباشر إلى المواجهة الأخيرة مع الصين، التي أسفرت فيها التوترات بشأن حدود الهيمالايا المتنازع عليها الشهر الماضي عن مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الهند والصين تواصلان المحادثات الرامية إلى فك الاشتباك وخفض التصعيد.