وزيرة مالية بيرو تتوقع تعافيا تدريجيا للاقتصاد

قالت ماريا أنطوينطا ألفا وزيرة مالية بيرو، اليوم الخميس، إن المؤشرات الاقتصادية مثل الطلب على الطاقة تشير إلى بدء التعافي في أعقاب إغلاق الاقتصاد البيروفي خلال أبريل ومايو الماضيين، لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت ألفا في تصريحات لإذاعة آر.بي.بي، إن الحكومة تركز بشدة على إعادة تنشيط الاقتصاد، وهي واثقة من التعافي خلال النصف الثاني من العام الحالي.



وأضافت أن الحكومة ستنفذ بقوة خطتها لتحديث البنية التحتية على المستوى الوطني خلال العام المقبل.



وذكرت وزيرة المالية ان البيانات الاقتصادية خلال أبريل ومايو الماضيين "كانت متوقعة تماما" لكن الإغلاق الاقتصادي كان ضروريا، بسبب توقع زيادة "مخيفة" في أعداد المصابين بفيروس كورونا.



وأضافت الفا أن الحكومة ستعلن توقعاتها الاقتصادية في أغسطس المقبل، عندما تبدأ مناقشة مشروع ميزانية 2021.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى انكماش الاقتصاد البيروفي خلال أبريل الماضي بنسبة 5ر40 في المئة سنويا، ومن المقرر نشر بيانات مايو الماضي يوم 15 يوليو الحالي.