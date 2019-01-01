زيادة قياسية جديدة فى ثروة مؤسس أمازون

رغم أزمة جائحة كوفيد ــ 19 التى اجتاحت العالم، وخروجه من تسوية طلاق دفع خلالها مليارات الدولارات لطليقته، زادت ثروة جيف بيزوس (56 عاما)، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون»، متجاوزة الرقم القياسى الذى حققته من قبل.

وبحسب تقرير لموقع بلومبرج، الأربعاء، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.4 فى المائة لتصل إلى مستوى قياسى هو 2878 دولارا للسهم الأربعاء، ما زاد ثروة الملياردير الأمريكى إلى 171.6 مليار دولار.

وبهذا الارتفاع، تجاوزت ثروة بيزوس، الذى يمتلك 11 فى المائة من أسهم الشركة، الرقم القياسى السابق الذى سجل فى الرابع من سبتمبر من عام 2018 وهو 167.7 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبينما يعانى ملايين الأمريكيين من صعوبات مالية بسبب أزمة فيروس كورونا، شهد مليارديرات أمريكيون، من بينهم بيزوس، زيادة فى ثرواتهم خلال الشهرين الأولين من الوباء، بمقدار 75.5 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لمركز «أمريكيون من أجل العدالة الضريبية»، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأعلن أثرى رجل فى العالم قبل أسابيع أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأمريكية.

لكن طالته انتقادات بسبب إلغائه بدل مخاطر كان معمولا به خلال أزمة كوفيد ــ 19 لموظفى أمازون، ثم أعلنت الشركة أنها ستعطى حوافز لمعظم العاملين «فى الخطوط الأمامية».