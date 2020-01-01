فلسطين تسجل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3417 في البلاد.



وأشارت «الصحة الفلسطينية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة اليوم إلى 322 إصابة، من ضمنها 11 حالة في العناية المركزة.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 515 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من عشرة ملايين إصابة.