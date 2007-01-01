إسرائيل تحد من التجمعات بعد تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، فرض قيود على التجمعات فيما أكدت إسرائيل تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسيتم السماح الآن لـ50 شخصا كحد أقصى بالتجمع في الأماكن والحانات والنوادي كبيرة، بانخفاض عن الحد السابق البالغ 250. وفي الأماكن المغلقة الصغيرة ، بما في ذلك دور العبادة، سيتم تخفيض الحد إلى 20 شخصا.

وقال نتنياهو "يجب أن نعود إلى سياسة القيود لتسطيح المنحنى مرة أخرى، وإلا فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 966 حالة جديدة بالإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة حتى اليوم الخميس ، وهو أعلى عدد من الحالات في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

كان الرقم القياسي السابق الذي سجلته إسرائيل هو 819 يوم 3 أبريل الماضي، وأكدت الدولة حتى الآن 26452 حالة إصابة بالفيروس و324 حالة وفاة.