الرئيس الأوكراني: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تعزز دفاعاتنا الجوية بشكل كبير

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره بشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية وشخصيا لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة الدعم الجديدة المقدمة لأوكرانيا والتي تتضمن أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما من طراز ناسامس القوية جدا.



وقال زيلينسكي - في خطاب للشعب، أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم السبت - إن حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة ستعزز دفاعنا الجوي بشكل كبير.



وأضاف "لقد عملنا بجد من أجل هذا العرض"، لافتا إلى أن قيمة حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة تبلغ 820 مليون دولار، بالإضافة إلى ناسامس وذخيرة مدفعية ورادارات.



وتابع "نحن لا نتفاوض بشكل أقل نشاطا حول أسلحة جديدة أخرى من شركائنا - فهي ضرورية لدونباس ومنطقة خاركيف جنوب أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره أثناء زياته كييف المزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا، وقال "لقد قدمت النرويج بالفعل دعما كبيرا، ولكن ستكون هناك حزمة إضافية بقيمة مليار يورو".



وشدد الرئيس الأوكراني على أنه رغم الحرب ورغم كل التهديدات، فإننا لا نوقف تحركنا نحو الاتحاد الأوروبي، قائلا "وقعت اليوم في البرلمان الأوكراني بيانا حول التكامل الأوروبي. لقد حددنا في هذه الوثيقة أننا بدأنا في الانتقال من حالة المرشح إلى العضوية الكاملة".



وأعرب عن امتنانه لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أعربت عن دعمها الواضح لأوكرانيا في خطابها أمام البرلمان الأوكراني اليوم، مضيفا "لن نضيع الوقت. أعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على الحصول على العضوية بقوة كما حصلنا على الترشح".