بسنت حميدة : الرياضة في دمي و حققت حلمي بتواجد مصر على منصات التتويج

عبرت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية في البطولة، مضيفة«إن شاء الله سأحقق الذهبية للمرة الثالثة غدًا في الجزائر

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تحلم منذ بدء اللعب فيالعدو قبل 11 عاما، أن تضع مصر على منصات التتويج، وكانت البداية في مشاركتها في البطولة التي أقيمت في إسبانيا في 2018، وكانتتنظر للمنصة وتبكي وتتمنى الصعود لها بعد 4 أعوام.

وأكدت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، أنها كانت تريد رفع العلم بعد التتويج بالذهبية لتقولللجميع أنه مصر هنا وبها أبطال وطلبت العلم المصري، موضحة أنها كانت تنافس أبطال كبار في اللعبة.

وأشارت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى أنها تلعب في نادي الجيش بالإسكندرية، وتتدرب مرتينيوميا وتستعد لهذه البطولة منذ 4 سنوات»

وقدمت روشتة لمن يرغب في النجاح وهي الإرادة والعزيمة إلى جانب المساعدة من المحيطين به، حيث إن والديها وأشقائها وزوجها ساعدوهاحتى تحقق حلمها، مضيفة أنها تحتاج نظام أكل ونوم وتدريب مختلف.

واختتمت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، أنها تنتمي لعائلة رياضية والدتها حققت 4 ميداليات ذهب جمباز ووالدها في الجودو وشقيقها بطل عالم، معلقة «أن الرياضة في دمها».

ووجهت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأنهكان يحفزها ويشجعها ودائم التواصل معها، مضيفة أنها تعرضت لإصابة خفيفة ولكنها ستشارك في سباق الغد على أمل أن تحقق الميداليةالثالثة لمصر.