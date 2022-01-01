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استطلاع: معظم الناخبين الأمريكيين لا يريدون بايدن أو ترامب في انتخابات 2024

(د ب أ)
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 7:32 م

كشف استطلاع للرأي أن معظم الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يشارك الرئيس جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ورفض غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية ومركز "هاريس بول" إمكانية إعادة المنافسة بين بايدن وترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، لكن الاستطلاع وجد أن ترامب يقف على أساس أقوى مع قاعدته.

وقال سبعة من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع إنه لا يجب أن يسعى بايدن لولاية ثانية.

وأشار 45% إن بايدن رئيس سيئ بينما قال 30% إنه طاعن فى السن بصورة تفوق الحد في السن.

وقال ربع من شملهم الاستطلاع إن الوقت قد حان للتغيير.

وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 28 إلى 29 حزيران/يونيو وشمل عينة من 1308 ناخبا مسجلا.

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