فرنسا تعلن حصيلة خسائر كبيرة خلفتها الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، حصيلة خسائر كبيرة خلفتها الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة.​​​​​​​

وقالت الداخلية الفرنسية، في بيان، إن 45 شرطيا ودركيا على الأقل أصيبوا، فيما أوقفت السلطات 719 شخصا على الأقل في الليلة الخامسة للاحتجاجات.

وأشارت إلى حشد حوالي 45 ألف من رجال الشرطة والدرك وآلاف من رجال الإطفاء خلال الليل في أنحاء البلاد، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن "المتظاهرين أضرموا النيران في 871 موقعاً عامًا، و577 سيارة، وألحقوا أضراراً بـ 74 مبنى خلال الليلة ذاتها".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنها ستجري تقييماً للوضع مساء الأحد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية الاحتجاجات، حسب موقع "فرانس 24" المحلي.

وأضاف البيان أن "البلاد تعيش صدمة لاسيما بعد الهجوم على منزل رئيس بلدية "لاي ليه روز" بضواحي العاصمة باريس".

من جهتها، أدانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في تصريح صحفي الأحد، الهجوم على منزل رئيس بلدية "لاي ليه روز".

وأكدت بورن أن الحكومة تعمل جاهدة على استعادة النظام في البلاد.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، في تغريدة عبر تويتر: "الليلة الماضية كانت أكثر هدوءًا من سابقاتها بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة".

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.