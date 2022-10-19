 شوبير: لا عروض للشناوي من النصر.. والأهلي سيوافق على رحيله - بوابة الشروق
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شوبير: لا عروض للشناوي من النصر.. والأهلي سيوافق على رحيله

الشروق
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 11:48 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لم يتلقَ عرضًا رسميًا من النصر السعودي بشأن محمد الشناوي، مُشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ستوافق على رحيله، حال وصول ذلك العرض.

وقال شوبير في تصريحاته ببرنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: "الشناوي لم يتلقً عرضًا رسميًا، سألت الجميع، وتأكدت من عدم وجود عروض".

وأضاف: "قد يكون المسئولين في النصر السعودي يفكرون في التعاقد مع الشناوي، ففي الموسم الماضي قدموا عرضًا رسميًا، والأهلي رفض حينها ذلك العرض للانشغال في البطولات المحلية والقارية".

وتابع: "هل جدد النصر عرضه؟ حتى هذه اللحظة، لم يأت عرضًا رسميًا للأهلي، وقد يكون هناك اتصالات بين المسئولين في النصر أو الوكلاء مع الشناوي، لكن لم يتم إبلاغ الأهلي بأي شيء رسمي حتى الآن".

وأكمل: "أؤكد أن إدارة الأهلي ستوافق على رحيل الشناوي حال وصول عرض من النصر، فمارسيل كولر، المدير الفني للأحمر يقدر الشناوي ما قدمه الشناوي للأهلي، ورغم أنه حارسه الأول، لكنه يرى أنه لا داعي لحرمانه من تلك الفرصة، خصوصًا مع تقدمه في السن".

وواصل: "علي لطفي كان قد تلقى عرضًا من أحد الأندية الصاعدة وتم إنهاء كل الإجراءات بموافقة النادي الأهلي، لكن إذا حدث وكان هناك عرضًا للشناوي أعتقد أن هذه الصفقة ستتوقف، والأهلي سيعتمد على علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، ولن يلجأ لشراء حراس آخرين".


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