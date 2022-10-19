سقوط شخص بحوزته مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بحوزته مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة في القاهرة..

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة؛ إتجار شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى- بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحا لتخزين الألعاب النارية.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.