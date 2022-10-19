مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

لقي شخصان حتفهما وأصيب 28 آخرون في حادث إطلاق نار خلال تجمع في مدينة بالتيمور الأمريكية، وفقا لما قاله المسئولون، وجرى نقل 9 أشخاص للمستشفيات، وصُنفت حالة 3 منهم على أنها خطيرة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مفوض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي، القول إن الشرطة تلقت عدة مكالمات بعد الساعة الثانية عشر ونصف صباحا بالتوقيت المحلي، وعندما وصلت عثرت على جثة لسيدة و9 أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وأضاف وورلي، أن المشتبه به مازال طليقا، ولم يعرف بعد الدافع وراء الحادث.

ووصف عمدة بالتيمور براندون سكوت الحادث بأنه "عمل متهور وجبان حدث هنا وغير حياة العديد من الأشخاص بشكل دائم وكلف شخصين حياتهما".

وأضاف في تصريحات لشبكة سي إن إن: "إنه حدث يحدث في بروكلين كل عام. كان الأشخاص هناك يحتفلون، ثم في مرحلة ما، دوى صوت طلقات نارية وكان الأشخاص بالطبع يحاولون الابتعاد، والخروج من هناك".

وفي وقت سابق، قال سكوت إن المأساة "تسلط الضوء على الآثار والحاجة إلى التعامل مع الانتشار المفرط للأسلحة غير القانونية في شوارعنا وقدرة أولئك الذين لا ينبغي أن يمتلكوها على وضع أيديهم عليها".

وحث سكوت ومسئولو الشرطة أي شخص لديه معلومات على التقدم والمساعدة في العثور على من نفذ إطلاق النار. وقال العمدة أيضا إنه يحشد كل الموارد المتاحة للمساعدة في التحقيق.

وتعد حوادث إطلاق النار والقتل الجماعي شائعة في الولايات المتحدة. وأفاد مرصد للعنف المسلح مؤخرا بأن الولايات المتحدة تعرضت لأكثر من 200 عملية إطلاق نار جماعي مع دخولها الشهر الخامس فقط من عام 2023.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع في شهر يونيو عام 2022 على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، ردا على حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.