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قالت منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، 1.9 مليون شخص حتى الآن اضطروا للنزوح في مختلف أنحاء القطاع.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ قرار زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الثلاثاء، أنه الضروري تأمين تدفق المساعدات إلى غزة دون توقف.

وأشارت إلى أن حجم المساعدات التي تدخل غزة انخفض بشكل كبير منذ بدء عملية رفح، مشددة على الحاجة لإقرار تهدئة عاجلة في غزة.

وحثت على مواصلة توفير الإمدادات وتمويل الوكالات الإنسانية، موضحة أن النشاط العسكري وانعدام الطرق الآمنة يؤثران على العمليات الإنسانية.

ونوهت بأن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار.