الحوثيون في اليمن يتبنون تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف متفرقة في إسرائيل

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تبنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع متفرقة في إسرائيل بينها مطار بن جوريون، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف سريع أن "عملية استهداف المطار حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأشار إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيرة".

وشدد المتحدث العسكري للحوثيين: " عملياتنا الإسنادية مستمرة، رفضاً لجرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، وتأكيداً على أن هذه الأمة لن تترك واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع: "مستمرون حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية.

وتعليقا على هذا الهجوم، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي : "ربما يتوجب على قاذفات بي -2 زيارة اليمن".

وأكد أن "الاعتقاد بأن زمن الصواريخ قد ولى كان خطأً، فها هم الحوثيون يرسلون واحدًا فوق رؤوسنا".