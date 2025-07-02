رئيس برلمانية الوفد مشيدا بوزارة النقل: العالم كله يشهد بالطرق والكباري الرهيبة التي نفذتها الدولة

قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، في معرض حديثه عن حادث المنوفية المأساوي، «لا يخفى على أحد أن الدولة بذلت مجهودا غير طبيعي، وخاصة في وزارة النقل من إنشاء طرق وكباري وتمهيد طرق بمبالغ تتعدى الـ 2 تريليون جنيه».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الرأي الآخر يرى أن «حماية الإنسان وروحه وصحته أهم من تمهيد الطرق»، مشيرا إلى تعامل الدولة «بشكل جيد» في حدود الإمكانيات المتاحة لتمهيد الطرق وحل أزمة المرور بشكل كبير قدر الاستطاعة.

ودعا للتفرقة بين مسئولية الدولة والأفراد، قائلا «أن يكون هناك سائق يتعاطى مواد مخدرة أو لا يملك رخصة قيادة تبيح له سواقة عربية بهذا الحجم، هذه مخالفات شخصية تحدث في أي مكان»، مشددا أن «الدولة لم تقصر في الملف الخاص بالحوادث».

وأكد أن «نسبة حدوث الحوادث قلت طبعًا عن الأول، نظرًا لتمهيد الطرق والكميات الكبيرة من الكباري والأنفاق التي أدت إلى سيولة كبيرة في المرور».

وأوضح أن حزب الوفد يرى أن الدولة «تسير بالتوازي بقدر إمكانياتها»، متابعا: «نحن في حزب الوفد نقول للحكومة تمشي بالتوازي، لأن الصرف في وزارة النقل كان هائلا، والطرق والأنفاق والكباري الرهيبة التي نُفذت؛ كل العالم يشهد بها، هذا إزالة للخطر وتقليل للحوادث».