اجتماع موسع بجامعة جنوب الوادي لدراسة إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

عقدت لجنة دراسة إنشاء جامعة قنا التكنولوجية اجتماعًا موسعا بمقر جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، في إطار المشروع القومي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل عبر مناهج تطبيقية حديثة.

وترأس أعمال اللجنة الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بحضور عدد من القيادات الجامعية والأكاديمية، إلى جانب عدد من وكلاء الكليات وأمناء الجامعة ومديري الإدارات المختلفة.

وأكد عكاوي، أن إنشاء جامعة تكنولوجية في قنا يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم الفني والتطبيقي، ويمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة المستهدف إنشاؤها تهدف إلى تقديم برامج تعليمية تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الجامعات التكنولوجية تُعد من الركائز الأساسية لتطوير التعليم، وتسهم في تحقيق العدالة التعليمية من خلال نشر مؤسسات التعليم العالي في مختلف المحافظات، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وتناول الاجتماع دراسة البنية التحتية والاحتياجات الفنية والموارد البشرية اللازمة لإنشاء الجامعة، إلى جانب مناقشة البرامج الأكاديمية والتكنولوجية التي يمكن طرحها ضمن الخطة الدراسية المستقبلية، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم العالي والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".