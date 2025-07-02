الشرطة الاتحادية الألمانية: إعادة ما يقرب من 6200 شخص من الحدود منذ مايو

منذ تشديد إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية في 8 مايو الماضي، سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية 7960 حالة دخول غير مصرح بها عبر الحدود البرية الألمانية، وأعادت على الفور 6193 شخصا.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام أن من بين هؤلاء 285 شخصا تقدموا بطلبات لجوء، مضيفة أن عدد حالات الدخول غير المصرح بها انخفض بوجه عام في النصف الأول من 2025.

وعلى عكس الحكومة الألمانية السابقة، قررت الحكومة الجديدة رفض استقبال طالبي اللجوء من الحدود، مستندة في ذلك إلى قانون اللجوء الذي يسمح برفض الأفراد الذين يدخلون من بلد آمن.

وتطبق الحكومة الجديدة استثناءات للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة. وحتى أمس الأول الاثنين سجلت الشرطة الاتحادية 79 طلب لجوء من هذه الفئات.

ووفقا للبيانات، ألقت الشرطة منذ بداية مايو الماضي القبض مؤقتا على 274 مُهرِّبا خلال عمليات تفتيش على الحدود البرية، بالإضافة إلى 1517 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف.

وتم منع 319 شخصا من دخول البلاد بسبب حظر إعادة الدخول. بالإضافة إلى ذلك، رصد أفراد الشرطة 232 شخصا أجنبيا من تيارات متطرفة.

وبدأت الحكومة السابقة عمليات رقابة على جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة في 16 سبتمبر الماضي.

وفي تقريرها عن الفترة الممتدة حتى 30 يونيو الماضي، سجلت الشرطة الاتحادية 42 ألفا و539 حالة دخول غير مصرح بها و28 ألفا و178 حالة رفض. وخلال تلك الفترة، أُلقي القبض على 1154 مُهرِّبا، بالإضافة إلى 6959 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف.