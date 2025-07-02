تقرير: الزمالك يقترب من صفقة فلسطينية

كشف تقرير صحفي سويدي عن اقتراب نادي الزمالك مع التعاقد مع لاعب فلسطيني، في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز الجناح خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة «إكسبرسن» السويدية، اقترب الزمالك من التعاقد مع الجناح الفلسطيني آدم كايد، لاعب بريدا الهولندي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده.

وأضافت الصحيفة السويدية فإنه من المنتظر أن يسافر كايد إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع الزمالك.

ويلعب كايد، صاحب الـ 23 عامًا، في مركز الجناح الأيسر، وشارك خلال الموسم الماضي في 16 مباراة مع بريدا في الدوري الهولندي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ويمتلك كايد الجنسية السويدية إلى جانب الفلسطينية، وسبق له تمثيل منتخبات السويد تحت السن، قبل أن يخوض مباراتين مع المنتخب الفلسطيني.

ومن المنتظر قيد كايد كلاعب محلي في صفوف الزمالك، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة باللاعبين الفلسطينيين والسوريين.