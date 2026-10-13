 اليونان.. إنقاذ 118 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان.. إنقاذ 118 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت

أثينا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:32 ص

أفادت السلطات اليونانية، بأن زورقا تابعا لقوات خفر السواحل اليونانية، تمكن من إنقاذ 118 شخصا يحملون جنيسات أجنبية، فجر اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة كريت.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن المهاجرين كانوا يستقلون قاربين صغيرين، رصدتهما سفينتان عابرتان على بعد 45 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة إيرابيترا الواقعة في جنوب شرق جزيرة كريت.

وبعد إنقاذهم، تم نقلهم بسلام إلى الميناء المحلي.

جدير بالذكر أن السلطات اليونانية كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، إنقاذ نحو 200 مهاجر من عرض البحر المتوسط جنوب كريت خلال بضعة ساعات، عقب انحسار عاصفة شديدة، بحسب ما أوردته هيئة البث اليونانية.

وقال المهاجرون إنهم انطلقوا من ساحل حول مدينة طبرق الليبية.

ولم يصل أي مهاجر إلى كريت خلال الأسبوع قبل الماضي بسبب العواصف القوية.


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