الدفع بـ27 سيارة إسعاف ونقل المصابين جواً بعد غرق البارجة "Adam Marine 12" بخليج السويس

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، تداعيات حادث غرق البارجة البحرية "Adam Marine 12" الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وفور تلقي البلاغ، تحرّك كل من المهندس كريم بدوي ومحمد جبران إلى موقع الحادث، فيما تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف، بينها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث نُقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، بينما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

ويجري حالياً متابعة الموقف ميدانياً، مع رفع درجة الاستعداد بمديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر وجميع المستشفيات التابعة، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالتوازي مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة التطورات بشكل مستمر.

وأكدت الجهات المعنية أن الجهود المشتركة مستمرة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم المطلوب.