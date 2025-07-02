بوكيتينو يعلق على وجود طائرات بدون طيار في تدريبات أمريكا

تهكم ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأمريكي، على تحليق طائرة بدون طيار فوق تدريبات فريقه قبل مواجهة جواتيمالا، في نصف نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف.

ووضع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، 3 طائرات بدون طيار فوق الملعب الذي أقيم عليه تدريب الفريق مساء الثلاثاء، وانضمت إليهم طائرة رابعة خلال بداية التدريب، الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

وقال بوكيتينو "إذا أراد أحد بعض المقاطع من التدريب، سنقوم بإرسالها له، لا مشكلة في ذلك، لن نخفي شيئا، نحن منتخب أمريكا وليس وكالة ناسا".

وأضاف أنه لم تتحدد بعد جاهزية لاعب الوسط جوني كاردوسو لخوض المباراة، وذلك بعد غيابه عن مواجهة كوستاريكا في دور الثمانية، يوم الأحد الماضي.

وأشار مدرب المنتخب الأمريكي "لقد تدرب كاردوسو بشكل قليل، لكنه يعاني من آلام جديدة في كاحله، إنها ليست إصابة كبيرة بل آلام مزعجة".