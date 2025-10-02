هويلوند يشيد بالأسطورة دي بروين بعد ثنائية مع نابولي أمام سبورتنج

حقق نابولي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2023-2024 بعدما تغلّب على سبورتنغ لشبونة بنتيجة (2-1) على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند كان بطل الأمسية بعدما سجل ثنائية حسمت الانتصار، مؤكداً بعد المباراة: "كانت ليلة رائعة وأشكر زملائي على مجهودهم. حصلنا على أول ثلاث نقاط في البطولة، لكن الطريق ما يزال طويلاً وعلينا الاستمرار على هذا النهج. قريباً سنواجه آينتراخت، حيث يلعب شقيقي أوسكار، ولا أطيق الانتظار لخوض هذا اللقاء".

اللافت في المباراة كان الأداء الكبير لزميله البلجيكي كيفين دي بروين، الذي صنع الهدفين بتمريراته الحاسمة.

هويلوند لم يخفِ امتنانه قائلاً: "شكرته بعد اللقاء. كيفين أسطورة في هذه الرياضة، وعندما تكون الكرة بين قدميه أعلم أنه سيضعها لي في المكان المثالي".

الهدف الأول جاء من تمريرة سريعة لدي بروين في هجمة مرتدة، انفرد على إثرها هويولوند بالحارس روي سيلفا وأسكن الكرة الشباك بهدوء.

أما الهدف الثاني فجاء من ركلة ركنية لعبها النجم البلجيكي بإتقان نحو القائم القريب، ليحولها المهاجم الدنماركي برأسه داخل المرمى.

الانتصار منح فريق المدرب أنطونيو كونتي دفعة قوية بعد خسارته الافتتاحية أمام مانشستر سيتي، فيما أكد هويولوند ودي بروين أن شراكتهما الجديدة في نابولي بدأت تؤتي ثمارها سريعاً.