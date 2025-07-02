 زلزال يضرب غرب تركيا ويهز إسطنبول

شعر السكان في إسطنبول، بزلزال وقع بالقرب من مدينة بورصة شمال غرب تركيا اليوم الأربعاء، دون ورود تقارير على الفور عن حدوث أضرار.

وأفاد مرصد قنديلي للزلازل ومقره إسطنبول، بأن الزلزال بلغت قوته 4.4 درجة وكان مركزه بالقرب من بلدة جامليك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب إسطنبول.

وفي وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وقع زلزالان متوسطا القوة بالقرب من جامليك. وتسبب الزلزالان في حالة من الفزع في البلدة، بحسب شبكة "خبرتورك".

ومن الواضح أن السكان شعروا بالهزات على الجانبين الأسيوي والأوروبي من إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.