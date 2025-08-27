الهيئة الوطنية للصحافة تبحث تحديث الإصدارات الأجنبية لمواكبة التحولات الإعلامية العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لتطوير الإصدارات الناطقة باللغات الأجنبية، ناقش المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة مع مجلس تحرير الأهرام إبدو والبوابة الفرنسية برئاسة نيفين كامل رئيس التحرير، سبل تطويرها وتحديث إدارتها بما يواكب متغيرات العصر.

وخلال اللقاء أعرب مجلس تحرير الأهرام إبدو عن تقديره لإتاحة الفرصة لعرض أبرز التحديات التي تواجه العمل.

حضر الاجتماع الكاتب الصحفي علاء ثابت وكيل الهيئة، والكاتب حمدي رزق عضو الهيئة، والكاتب عمرو الخياط عضو الهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمار.

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي قد التقى الأسبوع الماضي مع مجلس تحرير الأهرام ويكلي والبوابة الإنجليزية برئاسة عزت إبراهيم رئيس التحرير، في نفس الإطار.