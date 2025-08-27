رئيس الوزراء: زيارة رئيس الإمارات لمصر تعكس حميمية العلاقة بين البلدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة إلى السعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأشاد خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، بزيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إلى بلده الثاني مصر، ولقائه مع الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي شهدت التأكيد على القضايا المحورية التي تشغل البلدين في المنطقة، وتناولت العلاقات الثنائية.

وأكد أن «علاقات مصر مع الإمارات تاريخية وشديدة التميز في كل المجالات»، قائلًا إن «تلك الزيارة تعكس حميمية العلاقة والاستمرار في التنسيق المشترك بكل القضايا المختلفة».