أعرب طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء عن غضبهم من صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء، فيما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بشأن مستوى امتحان الجغرافيا.

ورصدت «الشروق» آراء الطلاب أمام لجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة الطور، حول مدى سهولة وصعوبة الامتحانين، وسط حالة من الغضب والاستياء بين عدد من الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الطالب زياد عصام أن أسئلة امتحان الكيمياء جاءت صعبة جدًا، وتفوق مستوى الطالب المتوسط، قائلًا: «الأسئلة كانت في مستوى الدكاترة وليس الطلاب».

وأضاف الطالب محمد عيد أن امتحان الكيمياء جاء صعبًا، ويحتاج إلى وقت إضافي، كما تضمن عددًا كبيرًا من الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب المتفوق.

وأشار الطالب أحمد حسين إلى أن أسئلة امتحان الكيمياء جاءت فوق مستوى الطالب المتفوق، وكانت تحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عنها.

وعلى الجانب الآخر، تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول مستوى امتحان الجغرافيا.

وقالت الطالبة أمل محمود إن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لجميع المستويات، لكنها احتاجت إلى وقت إضافي نظرًا لكثرة الأسئلة.

فيما أكدت الطالبة مي عبدالله أن الامتحان تضمن عددًا كبيرًا من النقاط الصعبة التي تفوق مستوى الطالب المتوسط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن لجان الامتحانات سادها الهدوء والانضباط، ولم تُرصد أي تجاوزات داخلها من جانب الطلاب، مشيرة إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات تعكر صفو الامتحانات.

وأضافت أن اللجان وأوراق الإجابات يجري تأمينها على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع انتشار مكثف لرجال الأمن بمحيط كل لجنة لمنع تكدسات أولياء الأمور.