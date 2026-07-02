مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يطلق اسم سناء جميل على دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان إيزيس لمسرح المرأة إطلاق اسم الفنانة الراحلة سناء جميل على الدورة الرابعة من المهرجان، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ويأتي اختيار سناء جميل ضمن تقليد اتبعه المهرجان في دوراته السابقة بهدف إحياء تراث نجمات المسرح الراحلات، وبدأ بشويكار، ثم عايدة عبدالعزيز، وتلتها سميحة أيوب، وصولا إلى سناء جميل.

وقالت المخرجة ومدربة التمثيل عبير لطفي، رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية: "إن الراحلة القديرة سناء جميل تحتل مكانة بارزة في تاريخ الفن المصري عموما، والمسرح بالأخص"، مشيرة إلى أن الدورة ستشهد العديد من الفعاليات التكريمية للراحلة بهدف تعريف الأجيال الأحدث من المسرحيين بتراثها الفني الكبير.

من ناحية أخرى، أكدت رئيسة المهرجان أن الدورة الرابعة ستشهد أيضا تكريم أسماء لامعة سيتم الكشف عنها لاحقا، بجانب العديد من الفعاليات الأخرى، أبرزها عودة "حاضنة نهاد صليحة"، التي تهدف إلى دعم تطوير وإنتاج 3 عروض مسرحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووُلدت سناء جميل عام 1930 بمحافظة المنيا، ورحلت عن عالمنا في ديسمبر 2002، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد أن قدمت تاريخا فنيا حافلا بالأدوار البارزة، التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وكانت سناء جميل قد بدأت رحلتها الفنية بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عملت في الفرقة القومية، وتميزت بين أقرانها بفصاحتها في اللغة العربية وبراعتها في اللغة الفرنسية، واشتهرت باسمها الحالي الذي اختاره لها الفنان المسرحي الكبير زكي طليمات حينما شاركته التمثيل في مسرحية "الحجاج بن يوسف"، وذلك بدلا من اسمها الحقيقي "ثريا يوسف عطا الله".

عملت سناء جميل في المسرح لسنوات، وقدمت مسرحيات مثل "زهرة الصبار"، و"كباريه"، و"زوجات وأزواج"، و"الناس اللي فوق"، و"شمس النهار"، و"صاحبة الجلالة"، و"رقصة الموت"، التي أصبحت من خلالها بطلة أول عمل مسرحي مصري يقدم على مسارح باريس.

وواصلت مشوارها على خشبة المسرح حتى جاءت نقطة التحول الكبرى عندما اعتذرت الفنانة فاتن حمامة عن تجسيد شخصية "نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية" عام 1960، ليرشحها المخرج صلاح أبو سيف للدور، الذي شكل انطلاقتها الحقيقية نحو النجومية.

وخلال مسيرتها الفنية، قدمت سناء جميل 165 عملا فنيا، من بينها أفلام: "بداية ونهاية"، و"الزوجة الثانية"، و"البعض يعيش مرتين"، و"الشوارع الخلفية"، و"المجهول"، و"سواق الهانم"، و"السيد كاف"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة".

وفي الدراما التلفزيونية، تركت أيضا بصمة بارزة من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات الشهيرة، أبرزها: "عصفور في القفص"، و"أزواج لكن غرباء"، و"وعاد النهار"، و"الراية البيضاء"، و"خالتي صفية والدير"، و"الامتحان"، و"البر الغربي"، و"حصاد الحب"، و"الرقص على سلالم متحركة"، و"ساكن قصادي"، إلى جانب السهرة التلفزيونية "عندما يأتي المساء" بمشاركة فريد شوقي وسمير غانم.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.