انفصاليون إندونيسيون يعلنون قتل طيار أمريكي كان ينقل قوات إندونيسية إلى منطقة نزاع

أعلنت جماعة انفصالية في إقليم بابوا، اليوم الخميس، أنها قتلت بالرصاص طيارا أمريكيا كان ينقل قوات إندونيسية إلى "منطقة نزاع".

وقال المتحدث باسم جيش تحرير بابوا الغربية، سيبي سامبوم، في بيان اليوم الخميس، إن مقاتلي الجماعة في مقاطعة ياهوكيمو قتلوا الطيار الأمريكي نيكولاس إف. جوسلين، وأضرموا النار في طائرة تابعة لشركة الطيران الإندونيسية "بي تي إيه إم إيه" في قرية بالينجاما.

وأضاف سامبوم أنه تم استهداف الطائرة لأنها، بحسب زعمه، خالفت إنذارا أصدره جيش تحرير بابوا الغربية يحظر على الرحلات الجوية المدنية دخول المناطق التي تعتبرها الجماعة الانفصالية مناطق عمليات تابعة لها.

ولم تتوافر على الفور أي معلومات بشأن مصير الإندونيسيين الذين كانوا على متن الطائرة.