الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية بالضفة ويداهم منزلا

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي الرئيسي، وانتشرت في شارع الواد، وداهمت منزلا، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم والاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، في سياق تصعيدها المستمر ضد الفلسطينيين وتكثيف إجراءاتها العسكرية في مختلف المناطق.

وهدم جيش الاحتلال منشأة زراعية عقب اقتحام بلدة دوما جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر لقناة «الغد» أن جرافة إسرائيلية داهمت البلدة بحماية آليات عسكرية قبل أن تشرع بهدم المنشاة الزراعية بحجة البناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة التيار الكهربائي المحيطة في منزل عائلة صوفان على الأطراف الجنوبية لبلدة بورين جنوبي نابلس، وذلك في إطار استهداف مستمر لدفع العائلة على الرحيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل 5 شبان خلال سلسلة مداهمات من في بلدتي ميثلون وصانور جنوب شرق جنين، فيما اعتقل شابا خلال مداهمة منزل جنوب طولكرم

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، حاجزي عطارة والنبي صالح شمال رام الله.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز عطارة من جميع الاتجاهات، ومدخل قرية النبي صالح، حيث اضطر المواطنين إلى سلك طرق التفافية طويلة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكري على مدخل قريتي عابود وعين سينيا شمال رام الله، وأعاقت حركة المواطنين على الحاجزين، وقامت بإيقاف عشوائي للمركبات وتفتيشها، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.