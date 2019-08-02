اشتعال حرائق الغابات في روسيا عل مساحة بحجم بلجيكا

عمت حرائق الغابات في أنحاء شرقى روسيا اليوم الجمعة في مساحة بلغ إجماليها أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة بلجيكا.

وقالت الوكالة الفيدرالية للغابات في بيان إن أكثر المناطق تضررا هي ياكوتيا في الشرق الأقصى وكراسنويارسك في سيبيريا ، حيث اشتعلت النيران في كل واحدة منهما على مساحة حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع.

وتسببت أيام الصيف الحارة إلى جانب تدني هطول الأمطار في تهيئة الظروف الجافة التي تسهل من حرائق الغابات. وغطت غيوم كثيفة من الدخان مساحات شاسعة من شرق روسيا ومنغوليا المجاورة.

وكانت قد صدرت تحذيرات تراوحت درجتها من متوسطة إلى مرتفعة بشأن حرائق الغابات مطلع هذا الأسبوع لنحو 80 بالمئة من المناطق الروسية، وفقا لوكالة الغابات.

وقالت الوكالة في بيان إن "هناك تصنيفات متوسطة ومرتفعة متوقعة لخطر حرائق الغابات جراء ظروف الطقس في 67 منطقة في روسيا خلال نهاية هذا الأسبوع، يومي 3 و4 أغسطس".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش بالمساعدة في جهود احتواء الحرائق.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في جهود إخماد حرائق الغابات في مكالمة مع بوتين "الذي قال إنه سيقبل العرض إذا ما أصبحت ضرورية"، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.