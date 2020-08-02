 في ليلة تألق أديبايو.. ميامي هيت يتغلب على ناجتس في دوري السلة الأمريكي - بوابة الشروق
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في ليلة تألق أديبايو.. ميامي هيت يتغلب على ناجتس في دوري السلة الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 12:03 م

أحرز بام أديبايو 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة كما سجل جيمي باتلر 22 نقطة ليفوز ميامي هيت 125-105 على دنفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل السبت.

وسجل كيلي أولينيك كل نقاطه العشرين في اللقاء خلال الربع الأخير، وأضاف دنكان روبنسون 17 نقطة وجوران دراجيتش 13 نقطة لصالح هيت الذي تفوق على دنفر في النصف الثاني من اللقاء بواقع 69-48.

وأحرز نيكولا يوكيتش 19 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة لصالح ناجتس المبتلى بالإصابات.

ولعب دنفر بدون جمال موراي وجاري هاريس وويل بارتون الذين يعانون جميعا من الإصابة.

وأضاف جيرامي جرانت 19 نقطة لصالح دنفر الذي سجل له أيضا مونتي موريس 13 نقطة ومايكل بورتر جونيور 11 نقطة وتوري كريج عشر نقاط.


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