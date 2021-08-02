خالد صديق: المنتقلون من العشوائيات حياتهم تغيرت من الهم إلى الراحة والأمان

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن أعمال التطوير التي ينفذها الصندوق لا تقتصر على كونها تطويرًا عمرانيًّا لكنّها تشمل حياة متكاملة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن التطوير العمراني يمثّل أحد الاتجاهات التي يعمل عليها الصندوق، لكن الهدف الأشمل هو تطوير الحياة بأكملها سواء اقتصاديًّا أو بيئيًّا أو نفسيًّا أو اجتماعيًّا أو أمنيًّا.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يتم نقلهم من المناطق العشوائية والخطرة يشعرون بحجم التغيير في حياتهم، وتابع: "الناس اللي عايشة في المناطق دي بيكون الهم ناحت في أوجههم.. ممكن نعمل مقارنة بين صورة وجه الإنسان في المنطقة القديمة وبعد فترة من نقله للمنطقة الجديدة".

وأكّد أن الانتقال إلى مناطق مطوّرة يغيّر ملامح الوجه، مشددًا على أن إحساسهم بالأمن رسم بسمة واطمئنانًا على تجاعيد الوجه، بفعل الشعور بالراحة والأمان، وهو ما يمثّل بناء أولى لبنات روح الإنسان في الحياة الجديدة.

وأشار إلى توالي لبنات البناء اقتصاديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا، وهو ما يتم بناؤه داخل المجتمع الجديد الذي يتم إنشاؤه.

