سفير تايلاند لدى موسكو: بانكوك تتطلع لمشاركة الرئيس الروسي في قمة آبيك

أكد سفير تايلاند في روسيا ساسيفات فونغسينسافات، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، وأن بلاده سترسل في القريب العاجل، دعوة رسمية إلى الجانب الروسي.

وقال سفير تايلاند، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن بلاده تأمل في موافقة الرئيس بوتين على المشاركة في القمة، مضيفا أن رئيس حكومة تايلاند سيوجه الدعوات إلى قادة الدول المعنية للمشاركة في القمة، مؤكدا أن زيارة الرئيس الروسي لتايلاند ستكون حدثا لا ينسى في إطار الذكرى الـ125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي يتم الاحتفال بها هذا العام.

ومن المقرر عقد قمة "آبيك" في نوفمبر المقبل في تايلاند التي تترأس المنظمة حاليا، وستنتقل إلى الولايات المتحدة عام 2023.