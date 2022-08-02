ختام فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان صيف بلدنا 2 في مطروح

اختتمت فرقتا الأفنوشي الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان صيف بلدنا 2، حيث قدمت الفرقتان رقصات التحطيب الصعيدي، والحجالة وبنات بحري الإسكندرنية، خلال ثلاثة أيام على مسرح النادي الاجتماعي المكشوف، وذلك بالتعاون مع فرع الثقافة الجماهيرية بالمحافظة.

وقال صالح يونس مدير النادي الاجتماعي بمطروح، إن فرقة الأنفوشي للفنون والشعبية، بقيادة الفنان باسر عثمان قدمت استعراضات راقصة لم الشباك، كامب شيذار، الحجالة، الحصان، الفرح، بنات الأنفوشي، الصياد، كذلك قدمت فرقة السوهاجية، رقصات الربابة، التنورة، الخلخال فن المربع، التحطيب، من تصميم محمد الرز مصمم ومدرب فرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وأكد محمد حمدي مدير فرع مطروح للثقافة الجماهيرية، أن ليالي مهرجان صيف بلدنا 2 مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، على المسرح الصيفي للنادي الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الثقافة، حيث دخول الجمهور مجانا لمشاهدة العروض الفنية.