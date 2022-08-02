استئصال ورم بالغدة الكظرية باستخدام منظار البطن الجراحي لسيدة بأورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في استئصال ورم بالغدة الكظرية باستخدام منظار البطن الجراحي لسيدة تبلغ من العمر ٤٢ عاماً، فى جراحة استغرقت قرابة الساعتين.



وقال الفريق الطبي، إن المريضة كانت تعاني من الألم شديدة وبالفحص تبين وجود ورم بالغدة الكظرية بحجم ٤سم فى ٤سم، وعليه تم استئصال الورم بالكامل، ووضع المريضة فى العناية المركزة تحت الملاحظة إلى أن تحسنت حالتها الصحية.



وضم الفريق الطبى الدكتور محمد لطفي استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمود فارس استشاري جراحة الأورام، والدكتور احمد رضا استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بشرى، إلى جانب طاقم تخدير وتمريض على أعلى مستوى.