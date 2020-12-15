ديفيد روم يبدي ترحيبا باحتمالية عودة تيمو فيرنر إلى صفوف لايبزج

قال المدافع ديفيد روم، المنضم حديثا إلى صفوف فريق لايبزج الألماني، إنه يرحب باحتمالية عودة مواطنه المهاجم تيمو فيرنر، لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف لايبزج.

وانضم روم إلى صفوف لايبزج حامل لقب كاس ألمانيا، أمس الأول الأحد قادما من هوفنهايم بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير إخبارية أن لايبزج يحاول إعادة فيرنر إلى صفوف الفريق بعد عامين من انتقاله إلى تشيلسي، والذي لا يحظى فيه اللاعب بفرصة كبيرة في المشاركة.

وقال روما في تصريحاته للصحفيين لدى بدء مشاركته في تدريبات الفريق :"يمكنكم رؤية أن الأمور ليست سهلة بالنسبة له هناك، وبالتالي إذا أتيحت الفرصة، سأكون سعيدا بعودته إلى هنا، بالطبع هذا ليس قراري ولكنه لاعب من الطراز الأول يتمتع بمستويات فائقة."

واضاف "من خلال معرفتي به في المنتخب الوطني، أرى أن تيمو شخص رائع. وهو كذلك أيضا على الملعب، والكل يعرف كم سجل للايبزج."

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن لايبزج يجري محادثات مع تشيلسي بشأن إمكانية عودة فيرنر إلى صفوفه.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن المحادثات بين الناديين تسير "بأقصى سرعة"، كما ذكرت صحيفة "لايبزجر فولكس تسايتونج" أن أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج يتواصل مع فيرنر منذ فترة.

وأوضحت التقارير أن لايبزج يدرس ما إذا كان سيعيد فيرنر إلى صفوفه بعقد إعارة أم أنه سيوقع عقدا نهائيا تتجاوز قيمته 30 مليون يورو (7ر30 مليون دولار)، لتكون هي الأعلى في تاريخ النادي.

وتردد أن يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي يوجهان أنظارهما أيضا إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وكان فيرنر قد أشار مؤخرا إلى أنه ربما يسعى للرحيل عن تشيلسي بعد قضاء عامين مع الفريق، من أجل الحصول على مزيد من وقت المشاركة قبل بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ولا يشارك فيرنر بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لتشيلسي تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، ومع ذلك فإن المدرب متردد في السماح للاعب بالرحيل، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي".

وكان فيرنر قد انضم إلى لايبزج عام 2016 قادما من شتوتجارت وسجل 93 هدفا للفريق خلال 158 مباراة، وانتقل إلى تشيلسي عام 2020 مقابل نحو 53 مليون يورو.