اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عبد الهادي مدير مباحث الدقهلية حركة تنقلات مأموري ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة على مستوى محافظة الدقهلية.
وجاءت للحركة لمأموري الأقسام والمراكز كالتالي:
العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا
العميد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة
وتجديد الثقة للعميد هشام دياب، مديرًا لإدارة مرور الدقهلية
وتعيين العميد على أبو شعيشع مديرًا لمرافق الدقهلية
والمقدم فاروق حماد وكيل إدارة المرافق
العقيد عمرو الشربيني مدير إدارة شرطة النجدة
العميد إسلام رمزي، مدير إدارة تأمين الطرق
والعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا
العقيد مصطفى الهنيدي مأمور مركز الكردي
العميد أيمن بدوي مأمور مركز السنبلاوين
العقيد أحمد القبانى مأمور مركز شرطة محلة الدمنة
العميد محمد فوزي مأمور مركز شرطة بني عبيد
مقدم عمر عويس مأمور الجمالية