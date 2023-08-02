المخرج عمر عبد العزيز يعلن مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، مشاركته فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى المقرر إقامتها 21 إلى 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وأشار المخرج عمر عبد العزيز، إلى حرصه على حضور الفعاليات في رسالة دعم لإدارة المهرجان بعد متابعته لكل التحضيرات التي تتم بشكل مدروس ومخطط له على مدار العام.

جاء ذلك خلال لقاءه بالكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والذي وعد بمفاجآت عديدة تضم فعاليات فنية تستمر علي مدار أيام متتالية.

كما أشار المخرج عمر عبد العزيز، إلى علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعه برئيس المهرجان محمد الباسوسي، والذي يتواصل بشكل مستمر معه للاستفادة بخبراته بالمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية داخل وخارج مصر، لافتا إلى تأكيد الباسوسي له بأن المهرجان سيكون مختلف لأنه يحاكي الشباب بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين في مصر والعالم.

في السياق ذاته، كشف الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أنه على مدار الشهر الماضى، إجتمعت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب بشكل منتظم لاختيار البوستر الرسمى من بين 158 بوستر وصلت لإدارة المهرجان من خلال المسابقة الشبابية التي أعلنت عنها إدارة المهرجان في مايو الماضي.