إضافة بكالوريوس إدارة عمليات النقل والحاسبات إلى الدرجات الممنوحة لخريجي الكلية الحربية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل قراره السابق رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي الأكاديمية العسكرية المصرية.

تضمن القرار إضافة درجتين علميتين إلى الدرجات التي تُمنح لخريجي الكلية الحربية وهما بكالوريوس إدارة عمليات النقل وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات.

وبذلك ارتفع عدد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي الكلية الحربية إلى خمس، هي بكالوريوس الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإحصاء، واقتصاديات إدارة عمليات النقل، والحاسبات والمعلومات.

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قد أصدر في سبتمبر الماضي القرار التنفيذي لمنح خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية هذه الشهادات العلمية، أسوة بالكليات المدنية، وذلك تطبيقا للقرار الجمهوري سالف الذكر.

وبناء عليه بات يُمنح خريجو كليات الأكاديمية العسكرية المصرية (الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي) درجة البكالوريوس التى تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة في بعض التخصصات، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات على أن يعمل للحصول عليها باللوائح التالى ذكرها فى شأن نظام الدراسة والامتحانات.

فيُمنح خريجو الكلية الحربية درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات العلوم السياسية والاقتصاد (سيضاف اقتصاديات إدارة النقل والحاسبات والمعلومات) بحسب الشعبة الملتحقين للدراسة بها على أن يعمل للحصول عليها بأحكام اللائحة الداخلية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السارية والمعتمدة من وزير التعليم العالي.

ويُمنح خريجو الكلية البحرية درجة بكالوريوس العلوم السياسية على أن يعمل للحصول عليها بأحكام اللائحة الداخلية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية السارية والمعتمدة من وزير التعليم العالي.

ويُمنح خريجو الكلية الجوية درجة البكالوريوس فى التخصص الملتحقين للدراسة به فى التجارة إدارة أعمال "تخصص إدارة الطيران والمطارات" على أن يعمل للحصول عليها بأحكام اللائحة الداخلية لبرنامج إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات بكلية التجارة بجامعة الزقازيق السارية والمعتمدة من وزير التعليم العالى أو درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران) على أن يعمل للحصول عليها بأحكام اللائحة الداخلية لبرنامج نظم معلومات الطيران بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق السارية والمعتمدة من وزير التعليم العالي.

بينما يُمنح خريجو كلية الدفاع الجوي درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أحد الفروع الآتية (الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونكس والروبوتات) على أن يعمل للحصول عليها بأحكام اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية السارية والمعتمدة من وزير التعليم العالي.