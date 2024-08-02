تُقام اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة منتخب مصر الأولمبي أمام باراجواي في ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس لكرة القدم، إلى جانب مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والقنوات

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024

المغرب X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 4 عصرا على قناة 1 beIN Sports HD

اليابان X إسبانيا – الساعة 6 مساء على قناة 2 beIN Sports HD

مصر X باراجواي – الساعة 8 مساء على قناة 1 beIN Sports HD

فرنسا X الأرجنتين – الساعة 10 مساء على قناة 1 beIN Sports HD

مواعيد مباريات أندية ودية

بيزا X انتر ميلان – الساعة 8:30 مساء

نوتينجهام فورست X فياريال – الساعة 10 مساء

بنفيكا X فولهام – الساعة 10 مساء

كريستال بالاس X وست هام – الساعة 2 صباحا

لايبزيج X وولفرهامبتون – الساعة 2:30 صباحا

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك X الجونة - الساعة 9 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD