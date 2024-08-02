انضم النجم البرازيلي فينيوسوس جونيور لتدريبات ريال مدريد الاسباني، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد ريال مدريد لخوض أول مواجهة رسمية في الموسم الجديد أمام فريق أتلانتا الإيطالي على لقب السوبر الأوروبي، والمقرر له يوم 14 أغسطس الجاري، على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

والتحق فينيسيوس ومواطنه إيدير ميليتاو، بمعسكر ريال مدريد في أمريكا بعد نهاية عطلتهما الصيفية عقب مشاركاتهما مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، وخروجهم من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام أوروجواي.

وخسر ريال مدريد أول تجربة ودية أمام ميلان في الجولة الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف نظيف، فجر الخميس، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الودي المرتقب فجر الأحد المقبل بملعب "ماتلايف ستاديوم".

ومن المقرر أن ينهي ريال مدريد جولته الصيفية بأمريكا، بمواجهة تشيلسي يوم 7 أغسطس على ملعب "بنك أوف أرينا".