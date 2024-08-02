 هشام عباس: أعترف بتقصيري الفني.. والتقدم في السن يتطلب صوتا صافيا - بوابة الشروق
السبت 3 أغسطس 2024 12:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هشام عباس: أعترف بتقصيري الفني.. والتقدم في السن يتطلب صوتا صافيا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 11:35 م

قال المطرب هشام عباس، إنه مقصِّر إزاء طرح أعمال فنية في الفترات الماضية.

وأضاف في مقابلة مع قناة الحياة، من مدينة العلمين الجديدة: «أعترف إني مكسّل والدنيا واخداني شوية، وولادني واخدني».

وأشار إلى أنه مع تقدمه في السن، يكون في حاجة إلى صوت صاف عندما يدخل الأستوديو، ليضع نفسه في حالة نفسية تناسب طرح أغنية جديدة.

ولفت إلى أنّه عندما يطرح عملًا فنيًّا ولا تلقى رد الفعل أو تحقق الصدى المتوقع، قد يدفعه ذلك للتمهل ورصد الأعمال الفنية التي يتم طرحها في الوسط وتلقى قبولًا وتفاعلا.

في شأن آخر، أشاد عباس بحجم التطور الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة والخدمات المقدمة بها، بما يجعلها منطقة مناسبة للإقامة طول العام وليس فقط في فصل الصيف.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك