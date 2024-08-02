قال المطرب هشام عباس، إنه مقصِّر إزاء طرح أعمال فنية في الفترات الماضية.

وأضاف في مقابلة مع قناة الحياة، من مدينة العلمين الجديدة: «أعترف إني مكسّل والدنيا واخداني شوية، وولادني واخدني».

وأشار إلى أنه مع تقدمه في السن، يكون في حاجة إلى صوت صاف عندما يدخل الأستوديو، ليضع نفسه في حالة نفسية تناسب طرح أغنية جديدة.

ولفت إلى أنّه عندما يطرح عملًا فنيًّا ولا تلقى رد الفعل أو تحقق الصدى المتوقع، قد يدفعه ذلك للتمهل ورصد الأعمال الفنية التي يتم طرحها في الوسط وتلقى قبولًا وتفاعلا.

في شأن آخر، أشاد عباس بحجم التطور الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة والخدمات المقدمة بها، بما يجعلها منطقة مناسبة للإقامة طول العام وليس فقط في فصل الصيف.



