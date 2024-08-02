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معاريف: 41% من الإسرائيليين يرون جانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

بيني جانتس
بيني جانتس
وكالات
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 9:48 ص

أظهر استطلاع للرأي تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست بيني جانتس فيما يتعلق بأيهما الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك بنسبة 2% لصالح الأخير.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن %41 من الإسرائيليين يعتقدون أن جانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو.
ووفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، ستحصل أحزاب المعارضة الإسرائيلية على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم، فيما سيحصل حزب معسكر الدولة بزعامة جانتس على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود.
كما أظهر الاستطلاع أن %69 من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران، حتى لو أدت لعرقلة صفقة تبادل، مشيرا إلى أن %57 من الإسرائيليين يخشون تفكك النسيج الاجتماعي بعد اعتقال جنود في معتقل سدي تيمان.


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