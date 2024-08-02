هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ينوي إقالة جالانت وهاليفي وبار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، لم اسمها قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان ينوي إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد العودة من واشنطن والاغتيالات عرقلت الأمر.



وأوضحت المصادر أن نتنياهو يدرس إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار.

ووفقاً للمصادر فإن هدف نتنياهو من الإقالات تشكيل مستوى عسكري وأمني ينفذ أوامره، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وشن الاحتلال الإسرائيلي موجة من الاغتيالات تضمنت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، خلال زيارته لطهران، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.