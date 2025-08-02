وزيرة التضامن تشهد ختام قمة ستارت وتعلن تنظيمها مرتين سنويا

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ختام فعاليات قمة "ستارت" لاختتام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الجامعات المشاركة في المشروع.

وتفقدت الوزيرة، برفقة رؤساء الجامعات، أنشطة القمة التي شهدت حضورًا طلابيًا كثيفًا ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي، موجهة الشكر لوزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، مثمنة كذلك جهود الهلال الأحمر في العمل التطوعي خاصة بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بمشاركة 35 ألف متطوع.

وأكدت مرسي أهمية التدريب في رسم مستقبل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف شاب شاركوا في القمة الحالية من أصل 32 جامعة، وأنه سيتم افتتاح 10 وحدات جديدة بالجامعات التكنولوجية، ليصل عدد الوحدات إلى 42 وحدة تخدم جميع الطلاب.

وأوضحت أن أكثر من 16 ألف طالب وطالبة أعربوا عن رغبتهم في تلقي التدريب، مؤكدة استمرار الوزارة في دعمهم حتى التخرج والتواصل مع المستثمرين والشركات لتنفيذ مشروعات متنوعة.

وأعلنت وزيرة التضامن أنه نظرًا للإقبال الكبير، سيتم تنظيم قمة "ستارت" مرتين سنويًا بالقاهرة، مع استمرار التوسع في الجامعات المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.