انطلقت اليوم السبت فعاليات أولى الورش الفنية لمهرجان "ألوان القدرات" في دورته الأولى، الذي يهدف إلى إبراز مواهب ذوي الهمم في مختلف مجالات الفن، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة، في كلمتها الافتتاحية، عن فخرها بالمبادرة الفنية والإنسانية، مؤكدة اهتمام الأكاديمية بدمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وأكدت الدكتورة سمر سعيد أن المهرجان يُعد خطوة رائدة نحو تمكين ذوي الهمم، عبر تقديم منصة حقيقية للتعبير عن الذات من خلال الفنون الشعبية والتراثية.

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار الأيام المقبلة بمجموعة من الورش والعروض الفنية المتنوعة، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة، وبمشاركة نخبة من الفنانين والمدربين، بهدف دعم وتمكين هذه الفئة المتميزة من أبناء الوطن.