وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام

أعلن الدكتور عمرو عادل عبدالعال مدير مديرية الصحة في شمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام.

جاء ذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال عبدالعال، إن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبًا من أطباء الجامعات في تخصصات الجهاز الهضمي والجراحة العامة والانف والاذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام وجراحة مخ وأعصاب والأشعة وطب الأورام والأوعية الدموية والرمد.

وأفاد باستمرار وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى بالإضافة إلى أطباء معهد القلب و المستشفيات التعليميه

وأوضحت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل الطبية أن القافله تضم تخصصات جهاز هضمي ومناظير، وجراحة عامة، وجراحة تجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب الأورام، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، والأشعة، والرمد.